东南亚股市：马来西亚股市创下两年收盘高位，菲律宾股市则下跌

路透6月6日 - 菲律宾股市周二下跌，受权重股SM Investments 和SM Prime Holdings 下跌的拖累。马来西亚股市 则延续升势，连续第三日上涨，并录得两年最高收盘水准。 中东局势紧张、前FBI局长即将在国会做证词陈述、英国大选以及欧洲央行即将举行会议，这些因素都压 制投资者信心。在此背景下亚洲市场整体走势沉闷。 菲律宾股市中，金融和工业股领跌。SM Investments下跌1.2%，而SM Prime Holdings则下跌1%。 “我们预计投资者将在美联储下周(或)升息的预期下，对获利进行了结，”AP Securities分析师Rachell e Cruz说。 马来西亚股市则收在2015年5月来最高水平，电力公司Tenaga Nasional Bhd 上涨2.8%。 印尼股市 收跌0.7%，受金融和消费类股拖累。 越南股市 上涨1.1%，录得2008年2月以来最高收位，金融股领涨。 Vietcombank 和越南投资发展银行 均涨逾3.7%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.85 -0.60 -0.15 +12.95 349.57 新加坡 3235.75 -2.56 -0.08 +12.32 2880.76 马来西亚 1791.01 3.06 +0.17 +9.09 1641.73 泰国 1568.95 2.10 +0.13 +1.69 1542.94 印尼 5707.83 -40.40 -0.70 +7.76 5296.71 菲律宾 7953.12 -48.26 -0.60 +16.26 6840.64 越南 751.31 7.82 +1.05 +13.00 664.87 (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)