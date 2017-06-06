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东南亚股市：马来西亚股市创下两年收盘高位，菲律宾股市则下跌
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2017年6月6日 / 上午10点56分 / 2 个月内

东南亚股市：马来西亚股市创下两年收盘高位，菲律宾股市则下跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月6日 - 菲律宾股市周二下跌，受权重股SM Investments        和SM Prime Holdings          
下跌的拖累。马来西亚股市       则延续升势，连续第三日上涨，并录得两年最高收盘水准。
    
    中东局势紧张、前FBI局长即将在国会做证词陈述、英国大选以及欧洲央行即将举行会议，这些因素都压
制投资者信心。在此背景下亚洲市场整体走势沉闷。
    
    菲律宾股市中，金融和工业股领跌。SM Investments下跌1.2%，而SM Prime Holdings则下跌1%。
    
    “我们预计投资者将在美联储下周(或)升息的预期下，对获利进行了结，”AP Securities分析师Rachell
e Cruz说。
    
    马来西亚股市则收在2015年5月来最高水平，电力公司Tenaga Nasional Bhd          上涨2.8%。
    
    印尼股市       收跌0.7%，受金融和消费类股拖累。
    
    越南股市      上涨1.1%，录得2008年2月以来最高收位，金融股领涨。
    
    Vietcombank         和越南投资发展银行        均涨逾3.7%。 
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 394.85    -0.60   -0.15  +12.95   349.57
    新加坡                            3235.75    -2.56   -0.08  +12.32  2880.76
    马来西亚                          1791.01     3.06   +0.17   +9.09  1641.73
    泰国                              1568.95     2.10   +0.13   +1.69  1542.94
    印尼                              5707.83   -40.40   -0.70   +7.76  5296.71
    菲律宾                            7953.12   -48.26   -0.60  +16.26  6840.64
    越南                               751.31     7.82   +1.05  +13.00   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)

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