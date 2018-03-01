两岸关系：中国发布多项惠台措施，促进两岸经济文化交流

路透台北3月1日 - 中国国务院台湾事务办公室周三宣布惠台措施，松绑多项针对两岸的经济、文化和产业限制。

国台办在例行新闻发布会上宣布即日起实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。国台办新闻稿表示，此次涵盖产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗、影视等多个领域，〞开放力度之大、范围之广、涉及部门之多，都是前所未有。〞

国台办发言人安峰山表示，此次共出台31条具体措施，其中12条措施涉及加快给予台资企业与大陆企业同等待遇。

主要包括：明确台资企业参与〞中国制造2025〞、享受税收优惠政策、参与国家重点研发计划项目、基础设施建设、政府采购和国有企业混合所有制改革等享有与大陆企业同等待遇，明确台资企业用地、向中西部和东北地区转移、台资农业企业可享受的相关政策，并支持两岸业者在小额支付、征信服务、银团贷款等方面深化金融合作。

另外，条文中也有共19条措施涉及逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇，主要包括，向台湾同胞开放134项国家职业资格考试，为台湾人士取得从业资格和在大陆应聘提供更多便利。

台湾同胞可申请”千人计划”“万人计划”和各类基金项目，参与中华优秀传统文化传承发展工程和评奖项目、荣誉称号评选，加入专业性社团组织、行业协会，参与大陆基层工作，并放宽台湾影视、图书等市场准入限制。（完）

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