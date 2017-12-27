两岸关系：任何搞“台独”分裂的图谋和做法都不可能得逞--中国国台办

路透北京12月27日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上表示，任何势力以任何形式搞“台独”分裂的图谋和做法，都必将遭到两岸同胞坚决反对，也不可能得逞。

新华社报导称，针对近期台湾当局以各种方式限制两岸交流，挑动两岸敌意的问题，安峰山表示，台湾当局不思如何改善两岸关系，反而继续一意孤行，干扰阻挠两岸交流合作，煽动两岸敌意对立，破坏两岸关系和平发展。

“去年‘5.20‘以来，台湾当局不承认‘九二共识’，不认同两岸同属一个中国，单方面破坏了两岸关系的共同政治基础，给两岸关系带来严重冲击，使当前两岸关系形势日趋复杂严峻。”他说。

他表示，对坚持一个中国原则、坚决反对“台独”、主张两岸和平统一、积极维护和推进两岸关系和平发展的台湾政党、团体和人士表示高度赞赏；台湾当局袒护和纵容“台独”分裂分子，打击迫害主张两岸和平统一的力量和人士，破坏两岸关系和平发展，自然激起两岸民众强烈愤慨和共同反对，更无法阻止两岸民众交流交往的趋势。 对于新党主席郁慕明表示将成立“新党服务委员会”，与中共中央台办相关部门对接，安峰山称，“我们乐见并支持新党在促进两岸交流合作、服务两岸同胞方面发挥更大作用。”（完） (发稿 许菁；审校 沈燕/张喜良)