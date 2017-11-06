两岸关系：促两岸中小企业交流，共同打造企业与资本链--大陆政协主席

路透南京11月6日 - 〞2017两岸企业家紫金山峰会〞周一于南京召开，大陆全国政协主席俞正声致词称，将鼓励更多中小企业、农渔民、青年参与两岸经济合作，将创造条件促进两岸中小企业对口交流，寻求合作发展。

俞正声在这场中共十九大后两岸首场最高层级民间交流活动中指出，希望两岸企业把握大陆发展机遇，共同打造企业链、资本链，在国际经济竞争中携手抢占一定制高点。

〞我们会以更大力度推动基层交流，为台湾同胞尤其是青年来大陆发展，提供更多便利。〞他说。

台湾峰会理事长萧万长也在致词时称，两岸企业家峰会成立五年以来，触角已愈来愈广，也协助中小企业办理销售活动，今年7月在东莞办青年创业论坛，希望打造让人民有感、利益共享的模式。

他认为，两岸推动企业合作与融合，不应受短期政治影响，要本于同理心照顾彼此，解决纠纷案件。双方在市场资源与资金应互通有无，才能突破瓶颈开新局面，并共同参与区域合作，促进产业融合与同步升级。

萧万长建议，应建立两岸企业共同体的意识，不要区分台商与陆商，要共同面对挑战，大陆要协助台商转型升级，让台资企业比照内资待遇；并提供台湾人民与大陆人民同等待遇。

〞两岸企业家紫金山峰会〞为以两岸企业家为主体的民间经贸交流平台，今年11月6、7日在南京举行。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)