两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险金额增至1.73兆台币，占净值比0.54倍

路透台北2月5日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2017年第四季底台湾全体银行业在 中国大陆曝险金额总计为1.73兆(万亿)台币，占净值比重为0.54倍；曝险金额及占净值比重 同步走扬，连续第三季走高。 金管会资料显示，今年第四季底全体银行业大陆曝险金额较上季增加171.29亿台币；上 季底则为1.71兆(万亿)台币，占净值比重为0.53倍。 38家台湾的银行业中，以中国信托银行及台北富邦银行在中国曝险金额占净值比重的0. 83倍高居第一，已离上限的1倍有段距离，其后则为凯基银行的0.80倍；而永丰银行的曝险 占净值比为0.78倍，位居第四。 中国信托商业银行以2,101.92亿台币居总额度之冠。居次者为兆丰商业银行的1,544.64 亿台币，台北富邦银行则以1,373亿台币，位居第三。 以下为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名(单位为百万台币)： 银 行 大陆曝险金额(百万台币) 占净值比重(倍) 中国信托商业银行 210,192 0.83 台北富邦商业银行 137,300 0.83 凯基商业银行 45,482 0.80 永丰商业银行 91,798 0.78 国泰世华商业银行 118,268 0.74 上海商业储蓄银行 81,658 0.72 安泰商业银行 20,533 0.70 台新国际商业银行 75,176 0.66 玉山商业银行 86,388 0.65 兆丰商业银行 154,164 0.63 远东商业银行 24,911 0.63 王道商业银行 17,964 0.63 所有银行合计 1,714,051 0.53 资料来源：金管会。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)