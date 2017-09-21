中亚金融：哈萨克斯坦坚戈跌至年内低位，汇率政策面临压力

* 央行接连降息后，坚戈走软

* 央行亦积极发行短债

* 约有79亿美元资金仍停泊于央行债券

路透阿拉木图9月20日 - 哈萨克斯坦币坚戈周三跌至10个月低位，哈萨克斯坦央行企图以干预及发行短债支撑坚戈的努力，已出现力不从心迹象。

坚戈原本采取钉住美元汇率制度，直到2015年8月哈萨克斯坦改采自由浮动汇率制，因油价大跌令该国外汇储备承压。

由于随后坚戈大跌，哈萨克斯坦央行将政策利率升至17%，以稳定坚戈汇率；之后随着坚戈回稳，央行开始逐步降息。

为进一步吸引投资人买进坚戈，哈萨克斯坦央行亦以高利率发行短期坚戈债。

但随着利率下跌，这些资产的收益率亦下滑。根据央行数据，光是8月期间，投资人已将价值12亿美元的坚戈资金由债券移往其他投资工具。

坚戈兑美元加权平均价周三在哈萨克斯坦证券交易所跌至341.61。

哈国央行将坚戈疲弱归因于投机交易，并强调其干预只是为了平抑汇率波动，而不是支撑本币。

该央行数据显示，自8月初以来央行一直卖超外币。

哈萨克斯坦央行在坚戈触底四个月后，于2016年5月开始降息，但此后坚戈压力再起，因今年3月该国的短债未偿余额从2015年8月的零暴增至3.2万亿(兆)坚戈(94亿美元)。

此后随着有效收益率降至11.0%，短债未偿余额一直在3万亿坚戈附近波动。据本月公布的数据，8月短债未偿余额降至2.7万亿坚戈(79亿美元)，为今年内的低点。

哈国央行上月将政策利率调降25个基点至10.25%，让预期利率不变的市场人士感到意外。(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 徐文焰/白云)