中俄关系：扩大机电、高技术和农产品贸易规模，稳步推进战略性大项目实施--公报

路透北京11月1日 - 中俄总理第二十二次定期会晤联合公报指出，促进贸易稳定增长，着力改善贸易结构，扩大机电、高技术产品和农产品贸易规模；支持跨境电商等新型贸易方式发展；扩大相互投资和经济技术合作，稳步推进战略性大项目实施。

周三刊登在中国政府网的联合公报称，双方商定，将进一步完善总理定期会晤机制，充分利用中俄投资合作委员会、中俄能源合作委员会、中俄人文合作委员会、中俄总理定期会晤委员会、中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会，不断深化和拓展中俄全面战略协作伙伴关系。

公报称，继续积极推进“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接，保障欧亚大陆经济持续发展，推动签署《中国与欧亚经济联盟经贸合作协议》；支持在欧亚大陆建立经济伙伴关系；总结评估重点合作项目实施情况，优化、升级合作项目，进一步提升通关便利化水平。

深入开展海关执法互助合作，共同打击跨境走私犯罪、侵犯知识产权、偷逃税费等违法活动，维护健康有序的贸易环境；继续推动交通运输、跨境基础设施、物流及其他重点领域的项目合作；推动同江—下列宁斯阔耶铁路桥、黑河—布拉戈维申斯克公路桥和黑河—布拉戈维申斯克跨江索道按期完工，继续商谈并尽快签署建设和运营东宁—波尔塔夫卡公路桥政府间协定。

进一步扩大在航空运输领域的互利合作，继续发展中俄地方间直达航空运输，为对方空运企业飞越提供便利；为在贸易和投资领域扩大本币的使用创造条件，继续发展银行间合作、支付系统和支付服务合作及保险领域合作。

在工业合作分委会框架内加强民用航空、装备、机床、汽车、船舶制造和化工、制药、黑色及有色冶金、稀土、电子信息等领域的合作；在互利和商业原则基础上拓展和深化远程宽体客机和民用重型直升机项目合作。

双方强调加强两国在高铁技术、装备、投资、融资的全方位合作，推动莫斯科至喀山高铁项目尽早启动；继续扩大石油天然气领域全面合作，稳步落实现有合作项目和政府间协议，推进上中下游一体化合作；加强电力领域全产业链合作，开展包括标准认证领域在内的电力政策协调；进一步加强在可再生能源、煤炭、水电等领域合作。

双方重申，将继续秉持《中俄睦邻友好合作条约》原则，本着平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的精神，继续把发展相互关系作为各自外交优先方向，在维护国家主权、安全、发展等核心利益问题上加大相互支持，扩大和深化各领域合作，加强人文交流，密切在国际和地区事务中的协调配合，推动中俄关系取得更大发展。

应中华人民共和国国务院总理李克强邀请，俄罗斯联邦政府总理德·阿·梅德韦杰夫于2017年10月31日至11月2日对中华人民共和国进行正式访问。访问期间，中华人民共和国主席习近平会见了梅德韦杰夫总理，李克强总理同他举行了中俄总理第二十二次定期会晤。（完）

欲浏览公报全文，请点选中国政府网(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)