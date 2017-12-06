中信建投期货：中国股指期权认购减持认沽增持，投资者对后市看法谨慎

以下内容节选自12月6日的《期货日报》：

市场“一九”行情重现，指数表现分化，权重股护盘上证指数微跌0.14%坚守3300点，深成指下跌1.45%，创业板下跌2.18%，两市成交4827亿元，成交量有所放大。板块方面，个股普跌，仅银行板块收涨，大金融及军工地产等跌幅较小；计算机应用、有色、钢铁、半导体等跌幅居前。三大期指表现分化，IF主力收涨0.37%，IH主力收涨1.56%，但主力合约涨幅不及现货指数，基差小幅扩大；IC主力合约收跌2.23%，基差有所收敛。期权方面，标的资产50ETF大涨1.75 %，收于2.908，隐含波动率小幅回落，目前上海证券交易所公布的iVX指数为15.33%，近10个交易日iVX指数波动明显加大。

期权成交量增加，持仓量减小。当日全市场合计成交139.91万张，较上一交易日减小33.29万张。其中认购期权合约总成交87.75万张，较上一交易日增加22.57万张，认沽合约总成交64.32万张，较上一交易日增加14.83万张。日成交量PCR值0.73小幅减小。持仓方面，期权总持仓152.77万张，较周一持仓量减小5.60万张。其中认购合约持仓95.35万张，较上一交易日减小5.72万张，认沽合约持仓88.03万张，增加2.35万张。持仓量PCR值0.92，较周一明显增大。(完)

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