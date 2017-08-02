中信建投期货：基本面改善，沪铜可在48,000-49,000元/吨区间逢低布局多单

以下内容节选自8月2日的《期货日报》：

近期，受国内将禁止“废七类”进口消息刺激，铜价增仓上行，伦铜突破6000美元/吨重要压力位，继续上涨。鉴于弱势美元对商品市场形成利好支撑，加上供需结构正逐步改善，预计铜价重心或继续上移。

需求有望保持稳定。房地产方面，国家统计局数据显示，1—6月，全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%，增速比1—5月回落0.3%。近期中央政治局年中会议释放出清晰的信号，依然以稳定房地产市场为主，坚持政策的连续性和稳定性，因此后期房市保持平稳的概率较大。今年家电持续火爆，空调企业保持满负荷生产，1—6月空调累计生产10172.0万台，同比增长17.9%，与1—5月相比，增速虽有所回落，但依然保持强劲势头。下半年国家电网投资将发力，预计三季度国网招标电线电缆涉铜量或同比增长50%，这将对铜需求产生明显的拉动作用。

综上所述，预计铜价短期承压，但随着供给逐步趋紧，消费维持稳定，加之弱势美元带来支撑，铜价存在进一步反弹的可能，重心或逐步上移。操作上，建议投资者勿盲目追高，可待价格调整后逐步介入多单。 (完)

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