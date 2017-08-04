中印关系：印方越界非法性质明确，中国将采一切必要措施维护权益--人民日报

路透北京8月4日 - 人民日报周五刊发钟声的评论文章称，印方越界事件的非法性质十分明确。中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。印度应立即无条件将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，这是解决此次事件的前提和基础。

文章称，中国努力通过外交渠道与印度沟通解决此次事件，但任何国家都不应低估中国政府和人民捍卫领土主权的决心，中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。

“非法越界事件发生以来，印方不仅无视中方克制、拒不纠正错误，其官方人士和媒体还通过炮制各种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造借口。”文章称。

需要强调的是，中印边界锡金段是中印两国政府都确认的既定边界，这是不容否认的事实。从政策立场层面看，新中国成立和印度独立后，两国政府均继承了1890年条约以及据此确定的中印边界锡金段已定界。

从实际管辖情况看，长期以来，中印两国按1890年条约确定的边界线实施管辖，对于边界线的具体走向没有异议。因此可以清楚看到，此次事件与过去双方边防部队在未定界地区发生的摩擦有着本质区别。这也是为什么中方始终强调，印度应立即无条件将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，这是解决此次事件的前提和基础。 8月2日，中国政府发布《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件。该文件的发布有助于向国际社会进一步说明印军越界事件的事实真相，全面阐述中国政府立场，这不仅是为了维护中国本国的领土主权，也是为了维护国际法的基本原则和国际关系的基本准则，维护公平和正义。 6月18日，印度边防部队越过中印边界锡金段进入中国领土，且至今仍非法滞留在中国领土上。印方所作所为，其实质完全是非法越界，其目的完全是为了制造事端。

**印方越界事件的非法性质十分明确**

众所周知，边界一经条约确定，即受国际法特别保护，不得侵犯。而中印边界锡金段已由1890年《中英会议藏印条约》划定。根据该条约规定，洞朗地区位于边界线中国一侧，是无可争议的中国领土。

值得指出的是，关于此段边界线走向，《中英会议藏印条约》叙述清晰准确，且实地边界线沿分水岭而行，走向也清晰可辨。这“双重清晰”，凸显了印方越界行为的鲁莽与无理。如此明显违反国际法基本原则和国际关系基本准则的行为，不会为任何一个主权国家所容忍。 非法越界事件发生以来，印方不仅无视中方克制、拒不纠正错误，其官方人士和媒体还通过炮制各种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造借口--“越界是出于安全关切”“洞朗属中国与不丹争议领土”“中方愿谈‘早期收获’就表明存在争议”...印方观点不断变化，用新错取代旧错，实则无理搅三分。 其一，印方所谓非法越界是出于“安全关切”的说法，明显站不住脚。试问，一个国家如果可以打着“安全关切”的旗号肆意越界侵入他国领土，世界与地区的安宁又从何谈起？如果印度抱定这样的行事逻辑，其周边国家又当如何与其和平相处？ 其二，印方渲染洞朗属中国与不丹争议领土，与事实不符，更是法所不容。洞朗地区历来属于中国，一直在中国的有效管辖之下，不存在争议。更何况，印度作为第三方，何来权利为不丹主张领土？印度以不丹为借口进入中国领土，不仅严重侵犯了中国的领土主权，而且是对不丹主权和独立的挑战，严重违反《联合国宪章》，构成国际不法行为。 其三，印度有声音炒作所谓中方就锡金段边界同印方探讨实现解决边界问题的“早期收获”，说明该段边界存在争议，纯属狡辩之词。边界在国际法上具有稳定性和不可侵犯性。

中印双方在边界问题特别代表会晤中探讨在此段边界实现解决边界问题的“早期收获”，这主要是考虑到锡金段边界已由1890年条约划定，且该条约由当时的中国和英国签署，中印应该以中国和印度的名义签订新的边界条约，以代替1890年条约。这丝毫不影响中印边界锡金段的既定边界性质，更不能成为印方非法越界的借口。 “是非自有曲直，公道自在人心。此次印方越界事件的非法性质十分明确。中国努力通过外交渠道与印度沟通解决此次事件，但任何国家都不应低估中国政府和人民捍卫领土主权的决心，中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。”文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)