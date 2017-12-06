中国个股：三安光电拟在福建泉州建半导体生产基地，总投资333亿元

路透上海12月6日 - 中国三安光电股份有限公司周二晚公告称，计划在福建省泉州建设一个化合物半导体、集成电路的研发及产业基地，投资总额高达333亿元人民币。

该公司已与福建省当地政府签署投资合作协议，将在泉州成立一个或若干个项目公司，全部项目五年内实现投产，七年内全部项目实现达产，经营期限不少于25年。

为配合上述计划，公司决定在泉州成立全资子公司泉州三安半导体公司，三安光电以自有资金20亿元出资，分期到位。

在泉州基地上建设的项目包括：高端氮化镓LED（发光二极体）衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目；高端砷化镓LED外延、芯片的研发与制造产业化项目；大功率氮化镓激光器的研发与制造产业化项目；光通讯器件的研发与制造产业化项目；射频、滤波器的研发与制造产业化项目；功率型半导体的研发与制造产业化项目；特种衬底材料研发与制造、特种封装产品应用研发与制造产业化项目七大项目。

当地政府将在有关规章、政策的指导下同意给予项目公司基础设施及工程建设补助、设备购置补助、纳税贡献奖励、市场开拓和产业发展奖励等一系列优惠措施。

三安光电称，本次投资项目，可充分发挥公司产业协同效应，丰富产品类别，大力提升产品附加值，延伸公司产业链，有利于进一步扩大产能，巩固公司行业地位，继续提升市场占有率，开拓新的应用领域，打造具有全球影响力的化合物半导体企业。

三安光电周二收报25.64元，过去一个月累计下跌4%；目前公司市值为1,045.7亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)