中国个股：上海医药拟以5.57亿美元收购美国康德乐中国业务

路透上海11月15日 - 中国大型药企--上海医药集团股份有限公司周三早间公告称，旗下全资子公司Century Global与美国康德乐公司签约，拟以约5.57亿美元现金收购康德乐马来西亚100%股权，从而获得康德乐在香港和中国设立的全部中国业务实体。

公告指出，该收购价是根据康德乐马来西亚截至6月30日财务数据以及购股协议设定的价格调整机制计算得出，约为目标公司截至6月底财年净资产的2.1倍，净利润的28.2倍，企业价值约为息税折旧摊销前净利润（EBITDA）的14.7倍。

本次交易收购资金将由Century Global通过向第三方金融机构融资方式筹集。

上海医药称，本次交易将有力提升公司整体产业规模和竞争优势，进一步提高在中国医药流通行业的市场地位，并将提高医药分销全国网络覆盖的广度和深度，巩固提升进口药品代理、器械代理、DTP（直接面对消费者的处方药店）及第三方专业物流服务等诸多细分领域的领先地位，为公司持续增长注入新动能。

康德乐中国是国内最大的进口医药品代理商之一，本次收购将提升公司国际医药供应链服务能力；同时有利于打造中国第一大DTP专业品牌连锁药房。上海医药在华东、华北地区拥有40余家DTP药房，康德乐中国在22个城市拥有30家DTP药房。

上海医药周三早盘报24.76元人民币，涨2.78%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)