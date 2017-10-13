中国个股：上海家化大股东家化集团拟斥资逾50亿元要约收购其两成股权

路透上海10月13日 - 中国知名化妆品企业--上海家化联合股份有限公司周四晚公告称，公司第一大股东上海家化集团拟发出收购要约，收购上海家化两成股权，涉及资金规模超过50亿元人民币。

公告显示，家化集团及其关联方惠盛实业和平安人寿共持有上市公司32.02%股份。本次要约收购为向除平安人寿、惠盛实业和上海太富祥尔股权投资基金以外的上海家化股东发出部分要约，要约收购股份数量为1亿3,468.33万股，要约收购价格为38元/股，较上海家化最新收市价溢价18%。

家化集团为中国平安间接投资子公司，而平安人寿、惠盛实业和太富祥尔均为中国平安旗下企业。

本次要约收购所需最高资金额为51.18亿元，家化集团已提前将10.24亿元资金存入登记结算公司指定银行帐户，作为本次要约收购的履约保证金。

上海家化集团表示，本次要约收购目的旨在提高对上海家化的持股比例，巩固控股权，不以终止上海家化上市地位为目的。

2015年11月，太富祥尔曾向除家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发行部分要约收购，拟以40元／股价格要约收购上海家化31%股份。收购完成后，太富祥尔及其关联方最多合并持有上海家化58.87%的股份。根据股份收购清算结果，最终实际收购比例为1.52%，未达到既定收购目标。

上海家化自9月下旬起停牌，因筹划重大事项，停牌前收报32.17元，公司股票将于周五起复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)