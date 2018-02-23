中国个股：上海莱士拟购母公司旗下逾160亿元资产，今日起停牌

路透上海2月23日 - 中国上海莱士血液制品股份有限公司周四晚公告称，拟收购控股股东天诚投资控股公司下属子公司天诚国际投资公司，初步估计交易作价或达160亿元人民币以上。公司股票自周五起停牌。

公告显示，上海莱士拟筹划通过向天诚国际投资股东发行股份及/或支付现金购买资产 的方式，收购天诚国际投资或其下属子公司100%股权，同时募集配套融资不超过交易金额的10%。

上海莱士希望停牌时间不超过一个月，即争取在3月23日前公布重大资产重组预案。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。

公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次资产重组项目的独立财务顾问，后续拟聘请毕马威会计师事务所等中介机构开展工作。

去年6月，同方股份宣布以20.52亿元认购天诚国际增发的19亿股份，增资完成后持有天诚国际11.875%股份，并筹划以发行股份及支付现金方式购买科瑞天诚和莱士中国持有的上海莱士不超过29.9%股份，不过去年9月，上海莱士称，其接到控股股东通知，收购上海莱士的交易告吹。

天诚国际投资的股东除了科瑞天诚子公司天诚财富及莱士中国外，还包括国开金融、中国信达（香港）和嘉实先锋（香港）投资公司等。2016年8月，天诚国际以全现金完成收购贝恩资本及英国卫生部间接持有的Bio Products Laboratory Holdings Ltd（BPL）100%股权。BPL是一家全球性全产业链的血液制品公司，位居全球前十大血液制品生产企业之列。

上海莱士周四收报19.54元，过去一个月累计涨0.31%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)