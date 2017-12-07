中国个股：世茂股份以239亿元竞得深圳一地块，打造深港综合体项目

路透上海12月7日 - 中国房地产企业--上海世茂股份有限公司周三晚公告称，旗下福建世茂新里程投资发展有限公司当日以239.43亿元人民币竞得深圳一地块，打造包括深港国际会议展览中心在内的深港综合体项目。

公告显示，该地块位于深圳龙岗区核心商务区，土地面积32.19万平方米，总建筑面积136.45万平方米。项目包括深港国际会议展览中心、深港青年合作创业中心、深港国际演艺中心、超五星级酒店、国际学校、智能办公、大型商业、餐饮、公寓等。

公告称，通过深港综合体地标项目的落地，龙岗将发挥深圳与香港的资源互补优势，全力打造深圳东部中心。特别是在粤港澳大湾区这一历史机遇下，加大力度引进香港的金融、经贸、教育、科技等领域资源，推动深港综合体项目建设，打造深圳新地标，力争成为粤港合作的标杆项目。

世茂股份指出，该项目的获取将有助于提升公司在深圳及大湾区的战略布局，同时也将增加可售资源及自持物业的整体收益。

据国内媒体稍早报导，该综合体项目包括一幢高度为600米左右的超高层建筑，超过目前深圳第一高楼平安金融中心（592.5米）。而目前国内最高建筑为位于上海、总高632米的上海中心大厦。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)