中国个股：东华能源拟在连云港建设烷烃加工基地，预计总投资200亿元

路透上海3月2日 - 中国最大烷烃资源综合运营商—东华能源股份有限公司周四晚公告称，已与江苏连云港徐圩新区管委会签署合作协议，拟在当地建设烷烃资源深加工基地及新材料项目，预计总投资约200亿元人民币。

公告指出，该项目主要利用进口高纯度烷烃，采用世界先进生产工艺与技术，建设丙烷脱氢制丙烯和聚丙烯装置以及以碳纤维为代表的高端聚丙烯复合材料工厂。

项目规划分两期建设，建设内容包括：新建两个5万吨级液化烃码头及配套罐区、两套 66万吨/年的丙烷脱氢装置和两套40万吨/年的聚丙烯装置及配套催化剂制备工厂、以碳纤维为代表的高端聚丙烯复合材料工厂等，项目总用地面积约2,500亩。

位于徐圩新区的连云港石化产业基地，是中国政府确定的全国七大石化产业基地之一。

东华能源称，项目拟采用国际先进的丙烷脱氢制丙烯、聚丙烯技术，工艺路线短，制造成本低，具有较强的盈利能力，项目建成后将使公司聚烯烃产品更加多元化，能够极大丰富高端聚丙烯复合材料产品线等，提高公司抗风险能力。

同时，将大幅度提高公司在宁波、张家港、连云港三地区域协同效应和规模效应，提高公司LPG（液化石油气）深加工产业的持续盈利能力。

东华能源业务专注于烷烃资源的进口、销售和深加工。该股周四收报11.47元，过去一个月累计涨1.5%。（完） (发稿 林琦 ;审校 杨淑祯)