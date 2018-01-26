中国个股：中国船舶及中船防务旗下子公司融资逾百亿，部分为债转股

路透上海1月26日 - 中国船舶工业集团公司旗下两家上市公司--中国船舶和中船防务周四晚刊登公告，两公司的多家子公司引入外部投资者，分别获融资54亿元人民币和48亿元，部分融资形式为债转股。

中国船舶全资子公司上海外高桥造船公司引入华融瑞通股权投资公司、新华保险、中国国有企业结构调整基金公司、太保财险、中国人寿、中国财险、工银金融资产投资公司和北京东富天恒投资公司等八家投资者，共计增资47.75亿元，其中华融瑞通以外高桥造船的15亿元外部贷款债权参与增资，其余均为现金增资。

华融瑞通为中国华融资产旗下市场化债转股的战略平台，工银投资为工商银行旗下市场化债转股机构，东富天恒为中国东方资产管理公司投资的私募基金。

中国船舶另一子公司中船澄西船舶修造有限公司引入华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、中国财险六家投资者共计6.25亿元，除华融瑞通以贷款债权参与增资，其余均为现金。

实施增资后，中国船舶分别持有外高桥造船公司63.73%股权和78.54%股权。

中船防务公告显示，拟引入华融瑞通、中原资产管理、新华保险、国企结构调整基金、太保财险、中国人寿、中国财险、工银投资和东富天恒等九名投资者，以现金或债权方式对中船防务全资子公司广船国际公司、中船黄埔文冲船舶公司进行增资，两公司各获24亿元增资。增资后，中船防务分别持有广船国际和黄埔文冲76.4%和69.02%股权。

参与各方约定，在增资后36个月内，中国船舶和中船防务有权选择以向投资者定向发行股票为对价收购投资者所持的标的公司股权。

中国船舶和中船防务均表示，本次增资是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低杠杆率工作的重要组成部分。增资后，中国船舶和中船防务的整体负债率均由约七成降至六成左右，有助于优化公司的资产负债结构，减少财务费用并增强公司的盈利能力。

中国船舶和中船防务自去年9月底起停牌，筹划重大资产重组，停牌前分别收报24.67元和26.66元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)