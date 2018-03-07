中国个股：中粮生化拟80亿元收购三家生化公司，整合中粮系燃料乙醇资产

路透上海3月7日 - 中粮集团旗下上市公司中粮生化周三公布重组进展，公司拟采用发行股份购买资产的方式，向生化投资购买生化能源、生物化学和桦力投资三家公司的100%股权并募集配套资金，估算交易金额约为80亿元人民币，并将募集配套资金。通过该笔交易，中粮生化有望进一步整合中粮系燃料乙醇资产。

公告显示，生化投资实际控制人也是中粮集团，中粮生化已与中粮集团签署了重组框架协议。三家标的公司均为英属维京群岛注册成立的有限公司，生化能源（COFCO Biofuel）、生物化学（COFCO Biochemical）、桦力投资(Widepower Investments Limited)2016年度净利润分别为1.87亿元、1.76亿元和141万元。

生化能源、生物化学原为中粮集团旗下港股上市公司中国粮油控股资产。2017年10月，中国粮油控股以总代价85.79亿港元的价格出售给生化投资，其中股权转让的总代价为现金52.19亿港元，33.6亿港元为转让其对目标公司的债权。

上海证券报援引业内人士分析，中粮生化接受中国粮油控股剥离资产，符合中粮集团内部设定的”专业化”平台战略。中粮生化与拟收购标的之间具体来讲在燃料乙醇业务上高度契合。根据相关券商研报，中粮生化与剥离资产前的中国粮油控股均涉足燃料乙醇业务，合计市场份额超过40%；此次资产重组完成后，中粮生化将跃升为国内燃料乙醇生产龙头。

中粮生化自去年10月24日停牌至今，停牌前收报13.34元。（完）

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