中国个股：中航资本旗下中航投资拟增资扩股不超110亿元，引入战略投资者

路透上海2月5日 - 中航资本周一公告称，公司全资子公司中航投资控股有限公司拟启动增资扩股相关工作，增资扩股不超过110亿元人民币，用于下属子公司业务发展、偿还部分银行贷款以及参与产业投资等。

根据公告，公司将通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方引进战略投资者。本次增资扩股完成后，公司持有中航投资的股权比例预计不低于70%，仍为中航投资的控股股东，中航投资的控制权不会发生变更。

中航资本认为，中航投资本次引入战略投资者，有利于解决下属子公司发展资金瓶颈问题，有利于深入贯彻产融结合战略和军民融合战略，有利于抓住非银行金融业发展机遇以及军、民产业投资机会，预期能够与战略投资者产生业务协同，增强公司资本实力，提升公司长期盈利能力。

中航投资是中航资本的重要子公司，旗下控股或参股中航信托股份有限公司、中航证券有限公司、中航国际租赁有限公司、中航工业集团财务有限责任公司、中航期货有限公司、中航投资大厦置业有限公司和哈尔滨泰富控股有限公司等。

公告并显示，截至去年6月末，中航投资总资产370.73亿元，总负债199.59亿元，去年上半年实现净利润2.11亿元。

公司同时公告称，全资子公司中航航空投资拟出资3,150万元参股设立中俄直升机联合技术有限公司，持有其21%股权，抓住航空产业投资机会，进一步拓展新业务。

中俄直升机注册资本为1.5亿元，参股设立的还有中航国际航发、中航直升机和中信海直。其中，中信海直认缴出资7,350万元，持股49%；中航国际航发认缴出资2,250万元，持股15%；中航直升机认缴出资2250万元，持股15%。新公司主要从事国内俄制直升机维修、整机及零部件销售、加改装等业务。

中航资本表示，中俄直升机的股东方和合作方实力雄厚，中航航空投资参股设立中俄直升机，符合军民融合政策，有助于拓展公司产融结合的广度与深度，进一步提高经营效益。

中航资本上周五收盘报5.58元/股，过去一个月累计上涨0.9%。(完)

欲览公告详情，请点选 www.sse.com.cn/disclosure/

here (发稿 李铮; 审校 曾祥进)