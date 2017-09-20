中国个股：亨通光电参与中联通省级分公司混改，投资云南移动网络

路透上海9月20日 - 中国光纤光缆大厂--江苏亨通光电股份有限公司周二稍晚公告称，将参与中国联通省级分公司的混合所有制改革，对云南部分自治州的移动网络进行投资，与联通分享移动业务增量收入。

公告显示，亨通光电将与中国联通云南分公司共同在云南省红河哈尼族彝族自治州、怒江傈僳族自治州开展移动业务社会化服务合作。在两州的移动通信基础设施系统基础上，亨通光电负责新增设施、系统投资，投资估算约2.9亿元人民币，并享有投资建设项目的资产所有权，对增量收入享有按照约定比例的受益权，项目合作期至2024年底。

在协议期内，中国联通云南分公司享有前述亨通光电投资资产的唯一使用权；协议期满，中国联通云南分公司享有上述资产永久无偿使用权，并承担使用期间的维护、维修等相关运营费用。

合作期间，涉及到追加5G（第五代移动网络）、物联网（窄带）等网络升级投资的，本着满足市场需求的原则，遵循“谁投资、谁受益”的原则，双方就增量收入分成总额、增 量收入分成比例及增量收入分成期限进行友好协商，另行签订补充协议。

公告称，中国联通在稳步推进集团公司混改的基础上，按照中国联通关于南方驻地网加强与社会资本合作的战略定位，启动省级分公司的混改。亨通光电积极参与中国联通省级分公司的混改。

中国联通 8月中公布其混改方案，包括向中国人寿等九家机构发行90.37亿股A股，筹资不超过617.25亿元；联通集团亦将同时向结构调整基金转让约19亿A股，并向核心员工首期授予不超过8.48亿股票。

亨通光电称，本次进入移动通信业务领域，加大了公司向平台服务业务领域的转型力度，并与智慧社区、大数据业务实现业务协同，进一步提高平台服务运营业务收入、利润在公司总收入、总利润中的比例，推动公司通信产业由生产制造向平台运营服务转型发展。

“本次合作项目进展对公司2018年及以后的业绩将产生积极影响，但影响程度目前不能确定。”公司指出。

亨通光电周二收报31.19元，过去一个月累计上涨10.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)