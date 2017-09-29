中国个股：京威与正道集团等合建宁波清洁能源汽车基地，总投资170亿

路透上海9月29日 - 中国北京威卡威汽车零部件股份有限公司周四晚间公告，与宁波市奉化区政府、正道集团境内子公司签订投资协议，在宁波奉化投资建设一个年产30万台的清洁能源整车生产基地，项目总投资约170亿元人民币。

作为正道集团的全资子公司，上海星控资产管理有限公司将组建一个专项产业基金，与京威股份在宁波注册设立“宁波正道京威控股有限公司”，注册资本40亿元，上海星控管理的专项基金、京威股份各自以现金认购50%股权。

项目实施方面，正道京威控股将与宁波奉化政府(其投资设立的平台公司)共同投资设立宁波正道京威清洁能源汽车公司，注册资本50亿，其中正道京威控股认缴40亿元，占股80%，宁波奉化政府由其指定具体的平台公司通过产业基金以现金认缴10亿元，占股20%。

项目总投资所需资金由项目资本金、专项产业基金、政府奖励资金及项目贷款等多种方式共同组成。建设内容包括年产30万台整车的生产基地及与之配套的动力电池板块及增程器板块，并设立研究院，研发K550汽车，后续根据需要再扩展到H600、K750及其他产品。

对于本次投资，宁波奉化政府将给予34亿元奖励资金用于项目建设；同时提供普惠制优 惠政策、研发投入奖励、培育创新支持、培育建设制造业创新中心经费支持、科研基础设施资金补助，及地方财政贡献奖励等。

今年3月，京威股份曾公告，与正道集团签署战略合作协议，双方将在香港组建合资公司推进新能源汽车的研发和生产事宜，总投资120亿元。双方并拟在中国、北美及欧洲设置研发中心及生产基地，利用全球资源打造具有技术领先性的清洁能源车辆。

京威股份周四收报7.18元，过去一个月累计上涨9.6%。(完)

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