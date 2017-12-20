中国个股：传化智联拟定增募资逾49亿元，推动一站式物流发展

路透上海12月20日 - 中国传化智联股份有限公司周三发布定增预案称，拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票，募资总额不超过49.2亿元人民币，用于公路港城市物流中心网络化建设项目、基于提升平台黏性的物流供应链项目及可控运力池建设项目。

公告显示，此次发行的股票数量为不超过发行前该公司总股本的20%，即不超过6.52亿股；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即发行底价）。

“公司此次定增，主要希望借助资本市场的力量，推动传化网的快速发展，进一步增强公司竞争力，提升盈利能力，”中国证券报周三援引传化智联董秘朱江英表示。

公告称，本次发行的募集资金投资项目从公路港城市物流中心网络构建、提升平台黏性的物流供应链打造和可控运力池建设三个维度切入，在传化网的统一架构下，为货主企业提供更加优质且可控的一站式物流服务，进一步完善、丰富传化网生态圈。

传化智联为传化集团旗下上市子公司，主要涉及物流、化工、农业、投资等产业，经营范围包括危险化学品无储存批复、物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套涉及投资、建设、开发等。

传化智联因筹划非公开发行股票事项，自本周一(18日)起停牌，停牌前收报16.27元；公司股票将于今日起复牌。（完）

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