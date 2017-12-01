中国个股：保利地产以逾50亿元购保利香港50%股权，间接染指保利置业

路透上海12月1日 - 中国大型地产公司--保利地产周四晚公告称，以现金和承接债务的方式，收购关联企业保利（香港）控股有限公司50%股权，总代价逾50亿元人民币，从而间接染指保利置业集团，并将促进保利集团旗下房地产业务的整合。

保利香港的主要资产为持有保利置业集团39.66%股权，其与保利地产同是央企保利集团旗下公司。除保利置业外，保利香港控股还参股持有广州中信广场、北京新保利大厦等商业物业。

公告显示，保利地产以23.82亿元现金收购保利香港50%股权，同时按50%比例承接保利香港应偿还保利集团的股东借款本金及应付未付利息27.71亿元。

公告显示，本次交易中，保利香港的资产评估值为47.64亿元，增值率为96.4%，主要为其间接持有的保利置业39.66%股权的增值。该宗股权的投资成本为64亿元，对应的评估价值为94亿元，溢价率46%。

保利置业周四收报3.45港元，总市值为126.32亿港元。按此计算，保利置业39.66%股权的市价为50.1亿港元（约折42亿元人民币）。

保利地产称，本次交易的目的是以保利地产为核心对保利集团境内房地产业务进行整合，由保利地产收购保利香港控股 50%股权，且未来境内新增的房地产开发项目均由保利地产为主进行开发，以逐步解决保利地产和保利置业的潜在同业竞争。

保利集团将促使保利置业及保利香港控股在符合相关规定和公司章程的前提下，每年按照不低于中央企业国有资本收益收取相关规定的比例进行现金分红，且股权转让合同生效之日起五年内，保利香港向保利集团和保利地产同比例偿还完毕股东借款本金和利息。

保利地产周四收报12.6元，过去一个月累计涨16.99%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)