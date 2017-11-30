中国个股：南京新百拟以定增收购美国生物医疗公司，资产作价近60亿

路透上海11月30日 - 中国零售企业--南京新百周三晚公告称，拟以定向增发股份为代价，间接收购一家美国生物医疗公司，资产作价59.68亿元人民币；同时增发股份配套融资至多25.5亿元。

公告指出，本次南京新百向控股股东三胞集团增发股份收购世鼎香港100%股权，后者主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon的全部股权，增发价格确定为33.11元/股。

三胞集团承诺，若本次交易在2018年完成，标的公司2018-2020年三年净利分别不低于5亿元、5.6亿元和6.28亿元，若出现实现净利低于承诺，将由三胞集团以股份进行补偿。

配套融资将向不超过10名的特定投资者发行股份，采用询价发行方式，定价基准日为发行期首日，募集资金拟用于前列腺癌治疗药物PROVENGE在中国上市项目、PROVENGE在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024国产化项目三个项目的建设运营及支付本次交易的中介费用。

Dendreon是由斯坦福大学的两位免疫学博士创立，致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物医药公司，其研发的PROVENGE于2010年通过美国食品药品监督管理局（FDA）批准，是第一个获批的肿瘤细胞免疫治疗产品。

Dendreon公司2000年在纳斯达克上市，但2014年因流动性危机，该公司申请破产，后被加拿大最大药企之一的Valeant收购。今年6月，三胞集团以8.199亿美元的基础交易对价收购Dendreon公司。

南京新百称，通过本次交易，公司将拥有国际领先的肿瘤细胞免疫产品和符合美国FDA cGMP（动态药品生产管理规范）标准的生产流程，结合Dendreon的研发经验、生产能力和多年上市的市场经验，公司有望打造一个广阔的细胞治疗平台，巩固公司在医疗养老领域的发展。

南京新百9月中开始停牌，筹划重组事宜，停牌前收报38.55元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司将继续停牌。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)