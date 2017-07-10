中国个股：厦门国贸对触及清盘线资管计划的逾7亿优先级资金有补偿义务

路透上海7月10日 - 上周宣布旗下资管公司有五只港股资产管理计划触及强平清盘线后，厦门国贸集团股份有限公司上周六发布补充公告称，公司及旗下厦门国贸资管对这五只资管计划的逾7亿元人民币的优先级资金，有提供份额回购或差额补足的义务。

公告称，当这些资管计划清算时，若计划资产净值不足以支付优先级投资者份额的本金及预期收益，普通级投资者需对优先级投资者份额的本金及预期收益进行补足，如出现补足不足的情形，国贸资管及厦门国贸可能触发份额回购/差额补足义务，并有权向普通级投资者追索。

这五只资管计划的总募集规模为13.094亿元，其中初始优先级投资者总募集规模为7.687亿元，涉及可能触发份额回购/差额补足义务的优先级规模为7.26亿元。截至上周五，这五只资管计划总净值为2.158亿元。

公告指出，在风险事件发生后，厦门国贸在第一时间与普通级投资者协商上述追加资金的来源，督促普通级投资者履行追加增强资金的义务。目前普通级投资者已追加资金845万元，提供采矿权等资产用于抵押，并由相关矿业公司承担连带担保责任，公司正在落实相关手续。

上周三厦门国贸公告称，受近期香港股票市场的局部系统性风险影响，国贸资管部分投资于港股的资管计划，包括磐石成长二、三、四号及咏溪一号、二号五只资管计划净值出现较大幅度下跌，已触及强平清盘线。

当日公司又刊登补充公告称，厦门国贸及其子公司以自有资金分别投资于磐石成长二号和三号计划500万元和3,400万元，预估本次将造成约3,000万元损失。

厦门国贸表示，此次资管计划的亏损，可能对公司当期的利润造成一定影响。由于项目仍在处置过程中，公司实际应履行责任尚未最终确定。目前公司经营状况良好，公司将尽最大努力减少损失，并及时做好后续信息披露工作。

厦门国贸上周三跳空大跌后企稳，上周五收报8.81元。（完）