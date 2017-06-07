中国个股：同方股份拟斥20.5亿入股天诚国际，助其收购德血液制品商

路透上海6月7日 - 中国科技控股企业--同方股份有限公司周三盘后公告称，拟透过境外孙公司斥资20.5亿元人民币，参与天诚国际的新一轮增资扩股，从而推动后者收购德国血液制品公司Biotest AG。

公告显示，天诚国际是由科瑞天诚投资公司、RAAS中国、国开金融旗下投资平台、信达香港和嘉实香港合资设立的境外并购平台，目前注册资本为100亿股。本轮天诚国际增资60亿股，每股增资价格为1.08元，除同方孙公司认购19亿股外（占扩大后股本的11.88%），部分老股东及其他新战略投资者认购共计41亿股。

天诚国际主要从事血制品行业整合的战略投资业务，去年8月其以现金方式收购贝恩资本持有的英国唯一血液制品商Bio Products Laboratory Holdings Ltd。2015年Bio公司研发的Coagadex（凝血因子 X）获得美国FDA批准，是全球首个获批的治疗罕见出血性疾病--遗传性凝血因子X缺陷症的药物。该公司是全球最大的第三方血浆供应商。

此次天诚国际增资，主要是为了收购德国唯一的血液制品公司Biotest，按销售额计Biotest是全球第五大血制品生产企业。Biotest与BPL在采浆、生产、销售、产品种类等多个领域具有相当好的协同优势，具有较好的投资价值。

同方股份称，公司拟以本次增资入股天诚国际为契机参与其全球范围内的整合并购，并通过并购介入到血液制品行业，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，适度参与和探索在大健康产业领域的产学研一体化发展路径。

同方股份自4月中开始停牌，因筹划医疗健康领域的重大重组事项，停牌前收报14.12元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)