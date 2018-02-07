中国个股：国城控股拟每股9.77元要约收购建新矿业59%股权，耗资最高66亿元

路透上海2月7日 - 中国建新矿业周二晚公告称，公司已收到控股股东甘肃建新实业集团的重整方浙江国城控股的要约收购报告书，拟以9.77元/股的价格，要约收购建新矿业除建新集团外的其他所有股东所持有的全部无限售条件流通股，涉及股份数量约为6.71亿股，占已发行股份的比例为59.01%，最高需要资金总额65.57亿元人民币。

公告称，此次要约收购不以终止建新矿业上市地位为目的。

另外，通过执行法院裁定的重整计划及修正案，国城控股将取得建新集团多数股权，进而间接持有建新矿业4.66亿股的股份，占上市公司总股本的40.99%。

“国城控股拟通过法院裁定间接获得建新矿业股票的成本为7.208元/股，”公告称。

公告还称，本次要约收购资金均来源于国城控股自有及自筹资金。其中，国城控股实收资本有40.4亿元，注册资本1,000亿元的投资平台--浙商产融拟向国城控股提供不高于人民币25亿元的资金支持。

此外，银帝集团、宝信投资以及耀莱投资也分别承诺为国城控股就本次重整及收购事宜通过增资扩股的方式投入资金。

公告还显示，2月6日，收购人已与持有上市公司股份的北京赛德万方投资有限责任公司及北京智尚劢合投资有限公司分别签署了协议，赛德万方持有建新矿业总股本的26.51%及智尚劢合持有的6.47%股权，将不可撤销地用于接受要约。

建新矿业自去年9月起停牌，因筹划重大事项，停牌前收报10.95元。公司股票将于今日起复牌。（完）

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