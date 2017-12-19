中国个股：士兰微拟参与投建厦门海沧半导体项目，总投资220亿元

路透上海12月19日 - 中国杭州士兰微电子股份有限公司周二公告称，公司与厦门市海沧区政府签订战略合作框架协议，拟与厦门半导体投资集团共同投资12寸特色工艺芯片项目和先进化合物半导体项目，项目金额合计220亿元人民币。

公告显示，12寸特色工艺芯片项目总投资170亿元，将建成两条12寸90~65nm的特色工艺芯片生产线，产品定位为MEMS、功率半导体器件及相关产品。项目公司注册资本20亿元，士兰微出资3亿元占15%。

先进化合物半导体项目项目总投资50亿元，目标为建成4/6寸兼容先进化合物半导体器件生产线，主要产品包括下一代光通讯模块芯片、5G与射频相关模块、高端LED芯片等产品。项目公司注册资本8亿元，其中士兰微出资2.4亿元占30%。

双方并约定，两个项目公司产线正式投产产出后七年内，厦门半导体投资集团转让后并以资源占用费进行增资后，最终士兰微所持项目公司的股权比例不低于51%。此后三年，士兰微还可继续受让项目公司股权，最终厦门半导体投资集团持股不低于20%，不高于35%。

士兰微称，本次与厦门半导体投资集团之合作，可以结合其在技术、市场、团队、运营、资金、区位和区位政策以及营销等方面的优势，加快公司在半导体产业链的布局，加快公司进入集成电路先进制造业的步伐。

士兰微周一收报13.59元，近一个月上涨26.4%。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)