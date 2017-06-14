中国个股：大连港等称辽宁将与招商局合作建立辽宁港口统一经营平台

路透北京6月14日 - 中国大连港、营口港、锦州港周二晚公告称，控股股东均收到通知，辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在今年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，并在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。

上述三大辽宁省港口上市公司的公告均显示，辽宁省政府6月10日与招商局集团签署《港口合作框架协议》，将以大连港集团有限公司和营口港集团有限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海港口经营主体一体化。

公告并称，招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下，将主导辽宁港口集团的经营管理；招商局集团将充分利用其在业务重组、资本运作等方面的资源和优势，推进辽宁港口集团所辖港口的业务重组和架构优化调整。

不过公告亦指出，上述合作具体方案尚未得知。该事项可能涉及公司控股股东纳入辽宁港口集团范围，以及上市公司被整合进入辽宁沿海港口经营主体一体化范围。

上述三大港口公司均在周二停牌一天，今天复牌。大连港停牌前收报2.91元人民币，过去一个月累计下跌2.02%；营口港停牌前报3.39元，过去一个月累计下跌2.31%；锦州港A股停牌前报4.19元，过去一个月累计下跌2.33%。（完）