中国个股：天科股份拟63.3亿购大股东化工资产，并募集配套资金

路透北京2月6日 - 中国化工产品生产企业--天科股份周一稍晚披露重组预案，公司拟向第一大股东中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的13家公司股权，标的资产基于预估值的交易价格约63.27亿元人民币，同时拟募集配套资金不超10.9亿元。

公告并称，交易完成后，公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务，抗风险能力显著提升。

“本次交易将有助于上市公司实现客户多元化、收入来源多元化，有利于改善上市公司盈利能力，为上市公司的长远发展提供保障。”

据公告显示，中国昊华旗下的这13家公司股权分别是晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院、北方院、中昊贸易100%股权和华凌涂料30.67%股权。

本次交易中现金支付5亿元，并以11.14元/股的发行价向中国昊华发行约5.23亿股。同时，公司还拟向不超10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超10.9亿元。

公司表示，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施；根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

该公司因重大资产重组于2017年9月15日起停牌，停牌前报13.65元。（完）

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