中国个股：宇顺股份拟以200亿元估值收购成都润运文化，进军影院投资业

路透上海1月11日 - 以触控显示屏为主业的深圳市宇顺电子股份有限公司周三晚公告称，拟以约200亿元人民币的估值收购成都润运文化传播有限公司，从而进军影院投资领域。停牌近半年的公司股票将自周四起复牌，并将继续推动重组方案的落实。

目前重组双方已签署重组框架协议，但方案尚未最终确定。宇顺股份将以增发股份、现金或两者相结合的方式收购润运文化100%股权，交易对手方包括深圳星美圣典文化传媒集团、星美国际影院公司、建银国际（深圳）公司以及多家私募股权投资基金等。

公司称，因润运文化股东之一深圳星美圣典文化传媒由星美控股的全资子公司协议控制。为了满足A股资本市场要求，需要解除上述协议控制架构，目前具体方案未最后确定并获香港监管部门认可，具有一定的不确定性。

成都润运文化2016年营业总收入26.45亿元，净利润4.31亿元，分别是宇顺股份同期的2倍和14.4倍。

成都润运文化从事影院投资和运营业务，是国内排名前列的影院投资公司。该公司近年来票房收入增长迅速，且在票房收入基础上大力挖掘观影者的价值，发展整合营销、影院卖品销售等非票业务。

宇顺股份自去年7月起停牌，停牌前收报11.68元。因本次重大资产重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，无法在法律规定的最长六个月内披露重组预案。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)