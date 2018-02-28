中国个股：恒力股份拟在大连建设150万吨乙烯项目，总投资210亿元

路透上海2月28日 - 中国大型石化企业--恒力股份周二晚公告称，其全资子公司恒力石化（大连）化工有限公司拟在大连建设年产150万吨乙烯项目，项目总投资209.78亿元人民币。

公告显示，项目资金来源于公司自有资金和自筹资金。项目建设期为两年，主要装置包括150万吨/年蒸汽裂解装置及下游共12套化工装置、配套公用工程等；热电和部分公用、储运等设施依托在建的炼化项目。

公告称，为进一步提高企业竞争力，充分利用恒力炼化公司炼化一体化项目的炼厂干气、正丁烷等副产品，最大限度发挥炼化一体化优势，恒力股份决定建设上述乙烯项目。该项目所产的乙二醇、聚乙烯、聚丙烯等化工原料或产品，可以产生较好的经济效益和满足公司自用及周边地区的市场需求，形成具有发展前景的石油化工优势产业链。

恒力股份稍早公告，其向大股东定向增发股份，以115亿元价格收购恒力投资和恒力炼化，并募集不超过115亿元的配套资金用于建设2,000万吨/年炼化一体化项目。目前其增发股份收购资产的计划已经实施，募集配套资金计划正在推进。

恒力炼化的大型炼化项目总投资562亿元，是国内建设最早的民营大炼化项目。项目以450万吨/年芳烃联合装置为核心，建设16套炼化生产装置。该项目是恒力股份完成“芳烃—PTA（精对苯二甲酸）--聚酯--民用丝及工业丝”产业链一体化深度整合布局的重要环节。

恒力股份近期大项目不断，近日其公告称其孙公司江苏恒科新材料有限公司拟投入123亿元，在江苏南通建设年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目，建设期四年。

恒力股份周二收报15.50元，过去三个月累计涨52.9%。（完） (发稿 林琦 ;审校 曾祥进)