中国个股：格力电器回应交易所问询称暂无获取海立股份控制权的计划

路透上海9月23日 - 中国家电大厂--格力电器周六公告称，该公司本次购买海立股份的全部股票系通过证交所集中竞价交易的方式获得；由于海立股份股价、控股股东股权转让计划等不确定因素的存在，截至目前没有获取海立股份控制权的计划。

格力电器在回复交易所有关问询时表示，本次购买股票的资金来源均为自有资金。格力并承诺，未来12个月以内不减持已持有的海立股份股票；未来12个月内如海立股份控股股东又有新的股权转让计划，格力电器承诺参与新的股权转让计划。

上海海立（集团）股份有限公司周四公告称，从8月29日至9月19日，格力电器通过证交所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%；格力电器表示，此次举牌目标为扩充其产业链结构，未来不排除进一步增持的可能性。

格力电器指出，本次增持是基于对海立股份未来发展的信心以及对公司价值的认同，旨在扩充其产业链结构和整合产业优质资源，借助上海国际化地位的人才、信息和创新优势，由此打造产业链更加齐全的国际化企业。

海立股份主要业务为从事制冷转子式压缩机、车用涡旋式压缩机和制冷电机的研发、生产和销售，为国内主要的全封闭式制冷压缩机电机供应商。（完）

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here (发稿 边竞; 审校 张喜良)