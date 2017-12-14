中国个股：湖北宜化子公司合成氨尿素装置停产，因冬季天然气供应受限

路透上海12月14日 - 中国湖北宜化化工股份有限公司周三晚公告称，接子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工和贵州宜化通知，合成氨尿素装置临时停产。这是继云天化后，又一家公司因冬季天然气供应受限而暂停生产装置。

公告显示，联合化工年产52万吨合成氨104万吨尿素装置于12月12日停产；因当地原料煤供应无法满足生产需要，贵州宜化年产20万吨合成氨30万吨尿素装置亦于近日停产。

湖北宜化表示，如果联合化工12月31日仍未能恢复生产，预计减少公司今年营业收入8,500万元人民币，减少归属于母公司所有者净利润约867万元左右；如果贵州宜化12月31日仍未能恢复生产，预计减少公司营业收入3,900万元，减少归属于母公司所有者净利润约890万元。

该公司并称，将积极协调联合化工和贵州宜化的天然气和煤炭原料供应，争取使两公司早日恢复生产。

财务数据显示，湖北宜化前三季度净利润为亏损12.31亿元，同比下降6,799%。

此前一天，云天化亦公告称，冬季来临，气温下降，居民天然气使用量大幅增加，供气单位为保证居民用气需求，暂停西南地区主要用气企业的天然气供应，导致水富云天化以天然气为主要原料的合成氨、尿素产品生产装置暂时停产。(完)

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