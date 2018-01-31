中国个股：獐子岛修正2017年业绩预告由盈转亏，因虾夷扇贝存货异常

路透上海1月31日 - 中国獐子岛集团股份有限公司周三公告，经盘点后，发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常，可能需要对此计提跌价准备或核销处理。因此将2017年业绩预告从盈利修正为亏损，亏损额为5.3亿元至7.2亿元人民币。

此前獐子岛预计2017年将实现净利润9,000万元-1.1亿元。另外，该公司去年10月下旬发布的秋季底播虾夷扇贝抽测结果称，该部分资产尚不存在减值风险。

獐子岛并称，去年四季度底播虾夷扇贝肥满度下降，境外扇贝产品冲击国内市场，公司扇贝类产品的收入、毛利影响较大，底播虾夷扇贝收入及毛利下滑，部分库存扇贝类产品出现减值；以及汇率波动对海外公司和出口业务造成冲击，导致四季度业绩预测偏差较大。

这不是獐子岛首次出现海底存货异常。2014年10月，该公司公告因北黄海遭遇几十年一遇异常的冷水团，大量即将进入收获期的虾夷扇贝绝收，相应报告期业绩因此“大变脸”，业绩预报也由盈利变为亏损。

公司表示，鉴于盘点及相关减值测试工作正在进行中，具体金额存在不确定性，獐子岛股票自今日(31日)开市起停牌，不晚于2月5日披露盘点结果并复牌。

獐子岛股票周二收报7.73元，最近三个月累计跌幅为13%。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所 here

here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)