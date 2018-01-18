中国个股：神雾环保拟与澳天宝资源在蒙古合建煤制气项目

路透上海1月18日 - 中国神雾环保技术股份有限公司周三晚刊登公告称，公司拟与澳大利亚上市的天宝资源的新加坡子公司POH GOLDENGER RESOURCES PTE LTD（傅蒙资源）合作，双方共同在蒙古建设煤制气项目。

根据双方签定的框架协议，本次合作最终的目标是每年产量30亿立方米,第一期为蒙古国市场（供气）年产1亿立方米，目标为第一期实现2020年供气，第一期包括天然气液化、液化天然气运输和中转气化站。双方都将争取一带一路资金支持/融资选项以及中国对蒙古国援外援助资金。

傅蒙资源在蒙古拥有两个煤矿，勘探储量分别为4.78亿吨和6,100万吨，还有一个铜矿以及一个金矿。

公告称，神雾环保拥有技术优势，有实施煤制气工厂项目的能力，神雾环保有兴趣投资该项目，并成为该项目EP+S（设计、采购及指导施工安装）承包方。双方约定将成立特殊目的公司（SPV），其中神雾环保占股19%。

神雾环保称，上述项目的顺利推进与实施，将有助于提升公司核心技术的海外影响力与市场占有率，培育公司新的盈利增长点，预计将会对公司未来的订单获取与经营业绩产生积极影响。

神雾环保上日公告称，其控股股东神雾科技集团已与美国能源部下属的劳伦斯伯克利国家实验室签署合作备忘录，合作研究领域包括能源效率提高的技术及应用、煤炭清洁高效利用、清洁能源及分布式能源系统等。

神雾环保周三收报21.74元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)