中国个股：粤高速称母公司涉重组，广东省属高速公路板块重组启动

路透上海10月11日 - 中国广东省高速公路发展股份有限公司周二晚公告称，控股股东广东省交通集团公司将参与省内资产整合，这意味着广东省属高速公路板块企业重组改革工作全面启动。

粤高速公告称，据广东省国资委向广东省交通集团下发的通知，计划由广东省交通集团为主体，整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。

粤高速指出，上述交通集团整合事项不涉及公司经营业务，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司生产经营及财务状况不产生重大影响。

另据广东省国资委网站，广东省交通集团、联合电服、南粤交投重组大会周二在广州召开，会议宣布了广东省政府关于同意省属高速公路板块企业重组改革方案的批复文件。

广东省国资委主任李成在会上表示，此次重组有利于做强做优主业，增强企业核心竞争力；有利于优化布局结构，推动转型升级，提高省属国有资源配置和运行效率；有利于放大国有资本功能，做强做大上市公司；有利于实现优势互补，打造国有交通基础设施及综合服务龙头企业，在粤港澳大湾区现代综合交通运输体系中发挥主力军作用。 据国内媒体稍早报导，南粤交投出资人为广东省政府，本次重组后，省政府将授权广东省交通集团履行出资人职责；同时无偿划转省国资委持有的联合电服51%股权至省交通集团，由广东省交通集团负责具体运营。

重组后，广东省交通集团运营的高速公路里程超过5,500公里，管理的总资产超过5,000亿元人民币，资产规模和运营的高速公路里程在全国省属交通企业排名第一。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)