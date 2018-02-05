中国个股：绿地拟组建95亿元扶贫产业投资基金，首个项目落地陕西

路透上海2月5日 - 中国大型企业纷纷投入巨资参与扶贫项目，国内大型房企--绿地控股上周末宣布其百亿扶贫计划，其中包括组建规模达95亿元人民币的扶贫产业投资基金，首个产业扶贫项目落地陕西省延川县。

公司新闻稿称，绿地与延川县政府将成立梁家河产业投资有限公司，绿地持有90%股权。该公司成立后，将在延川县打造500-1,000亩的扶贫产业园，并计划通过获取授权、收购企业的方式重组当地部分龙头企业，推动延川农产品等资源企业实现产业升级、扩大市场份额，力争于2-3年内实现公司年经营规模达30亿元，创造就业15,000人。

绿地拟设立的扶贫产业投资基金，将面向上海市对口扶贫省及绿地重点投资省的贫困地区，定向投资当地潜力企业、项目，通过资金注入、产业导入、机制创新与资本运作，助力产业创新发展、创造就业岗位，让贫困主体融入市场，实现持续稳定增收与精准扶贫。

另外，绿地还将成立绿地扶贫慈善专项基金，拟三年内捐助5亿元用于贫困地区民生事业。

扶贫脱贫已成为中国未来几年的重点工作，中共十九大报告已提出，要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。包括阿里巴巴、中国平安在内的大型企业此前已先后宣布各自的百亿扶贫计划。（完）