中国个股：绿地控股在港发行7亿美元债券并获得超额认购

路透上海2月6日 - 在近期境外资本市场出现较大波动的背景下，中国大型地产企业--绿地控股 周二宣布，近日其在香港成功发行两笔美元债券，总额为7亿美元，并获得投资者超额认购。

公司新闻稿称，此次发行的债券，包括一笔4亿美元的三年期定息债券，票面利率为5.25%；另一笔为3亿美元的五年期定息债券，票面利率为5.90%，这两笔债券都将于香港交易所上市。

据统计，绿地这两笔债券均获得了市场超额认购，其中三年期债券的最终簿记量为11亿美元，多达47个投资者认购参与；五年期债券的最终簿记量为8亿美元，共45个投资者认购参与。

2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行，已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。

截至目前，绿地控股就境外项目已发行境外债券的总规模为43亿美元，平均票息仅为4.58%。

近日美国国债收益率连创新高，投资者对于新债发行的溢价要求不断提升，或是袖手观望，静观其变。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)