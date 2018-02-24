中国个股：腾讯和京东入股步步高发展智慧零售，持股比例各为6%及5%

路透上海2月24日 - 中国步步高商业连锁股份有限公司周六公告称，日前与腾讯控股和京东旗下公司签署《战略合作框架协议》，三方将共同发展智慧零售等；腾讯及京东同时分别入股步步高，持股比例各为6%及5%。

公告指出，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司签署了《战略合作框架协议》；三方以共同发展“智慧零售”、“无界零售”为愿景，将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。

股权转让方面，步步高股东张海霞、新沃基金管理公司与林芝腾讯科技有限公司签署《股份转让协议》，约定张海霞将其持有的步步高34,556,158股（占总股本的4%）、新沃基金将其持有的步步高17,278,079股（占总股本的2%）一起转让给林芝腾讯。股份转让完成后，林芝腾讯将持有步步高51,834,237股，占总股本的6%。

此外，公司股东钟永利、步步高投资集团与江苏京东邦能投资管理有限公司签署《股份转让协议》，约定钟永利将其持有的步步高25,917,119股（占总股本的3%）、步步高投资集团股份有限公司将其持有的步步高17,278,079股（占总股本的2%）一起转让给京东邦能。转让完成后，京东将持有步步高43,195,198股，占总股本的5%。

本次股份转让完成后，步步高集团持有上市公司34.99%股份，仍为控股股东。

公告指出，公司本次与腾讯、京东签订战略合作框架协议，有利于实现三方优势互补，进一步提高公司的核心竞争力。而本次签订的框架协议属于三方意愿原则的框架性、意向性约定，相关合作方案仍需进一步协商确定。

步步高因筹划重大事项，自1月22日起停牌，停牌前收报19.01元人民币。（完）

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