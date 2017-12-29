中国个股：金隅股份与冀东水泥成立合资公司后者控股，以改善同业竞争

路透上海12月29日 - 中国金隅股份和冀东水泥周五同时公告，分别以各自持有的部分从事水泥业务企业的股权及资产等共同出资设立合资公司，以改善同业竞争状况，冀东水泥以持有52.58%的股权比例控股。

冀东集团为上市公司--冀东水泥的控股股东，金隅集团又为冀东集团控股股东，因此金隅集团间接控股冀东水泥。此前冀东水泥曾计划以发行股份加现金方式，购买金隅股份相关水泥资产，后向证监会申请中止该重组方案。

具体来说，本次金隅集团将以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司股权，及唐山冀东水泥等两家分公司的资产出资，金隅集团持有合资公司股权比例为47.42%股权。

该合资公司注册资本为30亿元人民币，资本溢价部分计入资本公积。冀东水泥称，本次交易将有效改善该公司与金隅集团之间的同业竞争状况。

金隅集团承诺：自本次重组完成之日起，金隅集团将剩余水泥资产全部委托冀东水泥管理；自本次重组完成之日起三年内，金隅集团将剩余水泥资产以出资、出售或其他方式注入合资公司或冀东水泥。上述承诺完成后，冀东水泥与金隅集团的同业竞争问题将彻底解决。

因需要公布新的重组方案，冀东水泥股票自11月21日起停牌，停牌前收报13.79元；金隅股份A股周四收报5.43元，最近一个月累计下跌8.74%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)