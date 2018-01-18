中国个股：陕西煤业举牌隆基股份，未来一年内仍有意继续增持

路透上海1月18日 - 中国陕西煤业股份有限公司周四公告称，去年7月至今年1月公司直接或间接买入隆基绿能科技股份有限公司近1亿股，占后者股本比例已达5%。隆基股份表示，此次增持价格介于17.19元-37.27元人民币/股；而陕西煤业未来一年内仍有意继续增持公司股份。

公告显示，2017年7月18日-12月5日，陕西煤业通过“西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托”于证券交易所的集中交易增持隆基股份99,590,043股，占其总股本的4.99%。2018年1月16日，陕西煤业又通过上海证交所集中竞价交易系统增持隆基股份10.95万股，占其总股本的0.01%。

陕西煤业本次对外投资完成后，将直接或间接持有隆基股份99,699,543股股份，占后者总股本的5%。按照隆基股份2017年9月末的持股情况，陕西煤业此次增持后的持股比例将位居第四大股东。隆基股份的公告并指出，陕西煤业在未来12个月内有意继续增持公司股票。

陕西煤业去年先后两次发布董事会公告，同意公司以不超过100亿元自有资金的对外投资额度开展不涉及关联交易的投资业务。

陕西煤业指出，隆基股份是单晶硅片领域全球第一的光伏企业。陕西煤业作为煤炭类上市公司，在做强做优主业的基础上，布局新能源产业，符合政策导向和未来能源发展趋势。另外，投资生命周期迥然不同的新能源行业，能实现公司业务的有效互补，提高抵御风险的能力。

隆基股份2016年实现营业收入115.31亿元，净利润15.51亿元。

隆基股份周三收报33.43元，过去一个月下滑5.78%；陕西煤业周三收报8.88元，过去一个月涨12.41%。（完）

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here (发稿 边竞；审校 林高丽)