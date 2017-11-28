中国个股：雷鸣科化以定增及现金收购淮矿股份，收购价约203亿元

路透上海11月28日 - 中国民用炸药生产商--雷鸣科化周一晚公告称，拟以定向增发股份及部分现金的方式，收购兄弟公司淮矿股份，收购价约203亿元人民币，公司将因此新增煤炭采掘和洗选等业务。

公告指出，雷鸣科化以5亿元现金收购淮矿股份2.46%股份，向淮矿集团、信达资产、华融资产、皖能集团、奇瑞汽车等淮矿股份股东发行约17.42亿股股份，发行价为11.38元/股，作为收购淮矿股份97.49%股份的对价；雷鸣科化全资子公司西部民爆以1,016.63万元现金收购剩余的0.05%股份。

同时，公司将向不超过10名投资者询价增发股份，募集至多7亿元的配套资金，用于支付本次交易中的现金对价及交易手续费等。

雷鸣科化称，本次交易构成重大资产重组，但因淮矿股份之控股股东淮矿集团亦为上市公司第一大股东，交易前后雷鸣科化的控股股东和实际控制人均未发生变更，因此不构成借壳上市。

淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。淮矿股份所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，淮矿股份是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。

淮矿股份1-7月实现营业收入319.59亿元，净利润14.01亿元。雷鸣科化预计，本次交易完成后，预计公司的盈利能力将有较大的提升。

雷鸣科化自8月起停牌，以筹划重大事项，停牌前收报12.36元。因上证所需对重组材料事后审核，公司股票将暂不复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)