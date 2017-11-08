中国个股：首钢股份定位钢铁和园区开发，集团优质资产将注入--报载

路透上海11月8日 - 中国大型钢企--首钢集团旗下首钢基金总裁赵天旸表示，未来首钢股份将定位于钢铁和园区开发双主业，集团内相关优质资产将通过首钢股份上市。

中国证券报周三报导引述他并称，首钢集团会把一些需要培育的资产，仍需要整合海外资源为内地所用的资产，放在香港上市，例如首长国际将专注于停车的基础设施及旧改。

“我们希望首钢股份的市值有一个持续上涨空间，实现控股股东与投资人共赢。”赵天旸介绍，集团希望把首钢股份打造成首钢集团在内地整体上市的平台，集团内相当部分优质（已经实现盈利的）资产都会装入首钢股份。

他表示，首钢集团作为一个传统企业，通过近几年努力，在资本化方面已经有巨大的进展，但和世界级企业相比，资产证券化程度还是很低，今后集团将加大资产证券化的比例。

对于香港上市子公司，他表示，将会选择性地注入资产。例如首钢集团计划将旗下所有的停车资产和团队注入首长国际，首长国际目前市值在45-50亿港元，未来希望做到300-500亿港元的市值；首长国际未来也可能计划收购境外拥有先进技术和团队的停车公司。

他说，在金融创新服务、汽车零配件、资源品类等产业方面，首钢集团也都在香港市场进行了布局。另外，只要是未上市的新产业，首钢集团都会主动引进全国乃至全球最顶级的投资人进来，相当于把公司股本金通过市场化、资本化不断放大，而顶级投资人也同时会带来优质资源。

首钢集团香港上市子公司除首长国际外，还包括首长宝佳、首钢资源、首长四方、环球数码创意、京西国际五家上市公司。

2014年，首钢集团确立新的发展战略定位，通过打造全新的资本运营平台，实现钢铁和城市综合服务商协同发展。目前，首钢集团城市综合服务业务收入规模跟钢铁板块相差不多，包括以停车为主的基础设施、环保产业、医疗健康服务、产业金融四大板块，其中垃圾处理已承揽了北京日常1/8的垃圾，在二期投入以后将承揽北京1/4垃圾的回收处理。

北京首钢基金有限公司由北京市政府和首钢集团共同发起设立，目前管理12支基金，基金管理规模480亿元人民币。据赵天旸介绍，首钢基金的投资是服务于集团战略，目前该基金投资聚焦在四大领域，分别是停车、医疗、体育和供应链。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)