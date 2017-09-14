中国企业债发行日程表》--9月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *马鞍山雨山区 5 7 9/21簿记建档 -- AA 9/22-9/25 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= *衡阳县城市 7 7 9/21簿记建档 -- AA- 9/22-9/25 东方花旗证券 和农村建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= *连云港恒驰实业 5 7 9/21簿记建档 -- AA 9/22-9/26 民族证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 台州黄岩区 6.5 7 9/13簿记建档 *6.22% AA 9/14-9/15 浙商证券 国资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉高科国有 14.4 10 9/13簿记建档 *5.60% AA+ 9/14-9/18 天风证券 控股集团双创孵化专项债 (第3-10年末偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 无锡锡东科技 15 7 9/13簿记建档 *5.73% AA+ 9/14-9/18 恒泰长财证券 投资控股公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 湖南德山建设 12 7 9/13簿记建档 *6.46% AA 9/14-9/18 广发证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 安丘华安国资 10 7 9/13簿记建档 *7.00% AA 9/14-9/18 中泰证券 经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 安顺城市建设 15 7 9/14簿记建档 上限7.50% AA 9/15-9/19 德邦证券 投资公司地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 随州城市投资 4.9 7 9/14簿记建档 上限6.50% AA 9/15-9/19 天风证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 高密市城市 5 7 9/15簿记建档 *上限6.30% AA 9/18-9/19 西部证券 建设投资集团养老产业专项债 (第3-7年末偿还20%本金/发行人以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 温州高新技术 4.5 7 9/15簿记建档 *上限6.50% AA 9/18-9/20 上海证券 产业开发区投资建设开发公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 句容市城市 8 7 9/15簿记建档 *上限7.00% AA 9/18-9/21 申万宏源证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 邳州经济 7 7 9/18簿记建档 -- AA 9/19-9/21 申万宏源证券 开发区经发建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 沅陵辰州投资 5 7 9/19簿记建档 -- AA- 9/20-9/21 财富证券 集团地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 淮安新城 15 7 9/19簿记建档 -- AA 9/20-9/22 中信建投证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳经济技术 9 7 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/22 东方花旗证券 开发区国有资产投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 20 7 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/22 民生证券 绿色债券 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 重庆武隆县 8 7 9/20簿记建档 -- AA- 9/21-9/22 西南证券 城乡发展集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 蒙城县城市发展 8 7 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/22 华安证券 投资控股集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 柳州龙建 5 10 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/25 中信建投证券 投资发展 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 新沂经济开发区 8.9 7 推迟簿记建档 -- AA -- 东吴证券 建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 乐亭县城市 10 7 择期重发 -- AA- -- 国信证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 重庆盈地实业 10 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 九州证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 温州生态园 9 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 浙商证券 开发建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次