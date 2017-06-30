中国企业：万达首个集文化保护和扶贫一体特色小镇开业，未来将投更多项目

路透北京6月30日 - 中国最大文化企业--万达集团周五宣布，投资15亿元人民币的中国首个集文化保护和扶贫于一体的文化旅游特色小镇--贵州丹寨小镇将于7月3日开业，未来万达将投资更多文化旅游类项目，计划到2020年在全国文化旅游类项目将达到16个。

万达集团资料显示，目前已在全国投资建成多个文旅类项目，并有部分项目正在即将开业或规划阶段，预计总投资将达2,000亿元。万达将运用多种资源整合能力，将更多扶贫村镇规划、建设成新型特色小镇。 “万达的“丹寨行动”将很快见到实效，并且形成可复制的模式推而广之。”王健林表示，投资和企业的社会责任相辅相成，产业投资也是最好的扶贫手段之一，而且只有能产生效益的扶贫项目才能持久。

他并表示，作为中国最大的文化企业，万达在文旅方面有着很强的实力，今后将陆续推出多个文化旅游特色小镇，并继续深挖不同小镇的特色文化，同时融入自身的优势产业，将投资与扶贫等企业的社会责任联系起来，创造出更多的有创意的设计和产品。

发改委此前发布关于开发性金融支持特色小（城）镇建设促进脱贫攻坚的意见，提出要加大特色小(城)镇建设的金融支持力度。意见中提到，开发银行要加大对特许经营、政府购买服务等模式的信贷支持力度，特别是通过探索多种类型的PPP模式，引入大型企业参与投资，引导社会资本广泛参与。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)