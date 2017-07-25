中国企业：中石化大华北地区管道项目获国家核准，年输气300亿立方米

路透香港7月25日 - 中国石油化工集团公司周二称，国家发改委近日正式核准“鄂尔多斯-安平-沧州”输气管道工程项目，有关专案总投资344亿元人民币，设计年输气能力300亿立方米。

鄂安沧管道为国家“十三五”规划的大型能源项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，全长合计约2,293千米，西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区，穿越蒙陕晋冀豫五省，呈十字交叉状，互联互通。

目前，中石化集团正在大力推进一期工程，即河北鹿泉至沧州段，河北安平至保定以及河北安平至河南濮阳段，计画2019年建成投产。一期工程建成后，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。

鄂安沧管道配套多个气源，主供气源为鄂尔多斯地区煤制气以及华北地区常规天然气。一期工程资源为天津等地进口的LNG，还将中国东部最大的地下储气库--中原文23储气库相连，不仅实现国内国外不同资源在华北地区的灵活调配，更有利于充分发挥LNG接收站和地下储气库对华北地区的调峰保障作用。

中远期可为内蒙、陕西、山西等地的煤制气、煤层气、常规天然气等提供外输通道，促进和加快上述地区清洁能源的开发利用。

中石化集团表示，300亿立方米天然气可替代燃煤约6,000万吨，减少二氧化碳排放3,600万吨，相当于近2,400万辆经济型轿车停开一年。同时，减排二氧化硫90万吨，氮氧化物近30万吨。

中石化集团为中国石油化工股份有限公司的母公司。（完）