中国企业：京东到家全面布局无人零售，智能货柜已进驻腾讯平安

路透上海10月30日 - 无人零售正逐步成为中国新的投资风口，京东关联企业京东到家周一宣布，其战略业务智能货柜取得重大突破，业务已覆盖北上广深等一线城市，并进驻腾讯、平安金服、58同城、京东等知名企业。

公司新闻稿称，该智能货柜让商品离消费者更近、体验感更强，满足消费者“即想即得、即拿即走”的购物需求。智能货柜未覆盖到的商品品类，消费者则可以在手机应用程序上下单，实现海量超市生鲜商品一小时送达的服务，从而打造完整的全场景、全时效、全品类的消费者购物需求解决方案。

达达-京东到家集团首席执行官（CEO）蒯佳祺表示，“我们即将通过模式创新、技术迭代，推出智能货柜2.0产品，添加人脸识别、重力感应、智能库存管理和智能广告牌等多种黑科技，使购物更为方便快捷。”

他说，未来公司将融合京东到家平台、智能货柜、线下门店三种业态，全面打造全场景消费模式。

在阿里巴巴董事局主席马云去年提出新零售并尝试无人商店后，无人零售成为国内最热的投资风口之一，不仅果小美、七只考拉等创业公司陆续获得风投资本，而且美团、饿了吗等知名生活服务互联网平台亦先后宣布布局无人零售。

办公室无人值守货架成为近期无人零售的一个重要发展领域，其优势主要在流量获取成本低、可集中配送，不过这对经营企业的供应链管理等提出更高的要求。

京东到家指出，其智能货柜背靠京东集团，在供应链、用户运营等方面树立了很高的护城河。例如其智能货柜与整个京东的供应链体系深度协同，并共享京东到家平台上包括沃尔玛、永辉超市在内的数万家优质商超资源，而且其拥有的几百万配送员资源可实现快速上新和及时补货。

去年4月京东旗下O2O子公司京东到家与中国最大的众包物流平台达达合并，成立达达-京东到家集团，京东成为新公司的第一大股东。去年6月沃尔玛与京东结盟，除将1号店等资产交给京东并获得京东5%股份外，沃尔玛在中国的实体门店将陆续接入京东到家平台。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)