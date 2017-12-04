中国企业：前两批混改试点央企将引资3,000亿，第三批名单已获批--报载

路透北京12月4日 - 中国证券报周一报导称，前两批共19家央企混合所有制试点中，通过混改将引入各类资本约3,000亿元人民币；目前第三批31家试点企业已经国务院批准，房地产、建筑、建材、通信、矿业等五个行业企业混合程度较高。

报导并援引国资委副秘书长彭华岗在“混合所有制改革论坛”上的讲话指出，下一步深化混改应牢牢把握混改方向，分层分类推进混改，并着力推动国企民企共赢发展以及推动混改企业转换经营机制。

彭华岗并介绍称，目前超过三分之二的中央企业引进了各类社会资本，半数以上国有资本集中在公众化的上市公司，中央企业各级子企业在产权层面已与各类资本实现较大范围的混合。2016年，中央企业集团及下属企业中混合所有制企业占比达68.9%，不含参股企业的混合所有制企业实收资本达7.6万亿元。

“混合所有制改革呈现步伐加快、领域拓宽的态势，一些国企混改成效开始显现。”他说。

而针对在混改推进过程中存在的一些问题。彭华岗指出，目前对混改在认识上还存在一些误区，存在国企不愿混、民企不敢混、职工不想混的现象；混合所有制企业不同程度存在法人治理和市场化经营机制不健全的问题；混合所有制企业党的领导和党建工作面临新情况和新问题。

报导援引数据称，从资本市场层面看，2013年至2017年，中央企业及央企控股上市公司共实施IPO（首次公开发行）、增发、配股、发行优先股和可转债等融资事项247项，央企控股上市公司共实施资产重组事项67项，累计注入资产近5,000亿元。

首批混改试点企业--中国联通曾于8月下旬公布混改方案，包括向中国人寿等九家机构发行90.37亿股A股，筹资不超过617.25亿元人民币； 中国证监会还为上述方案特别“开绿灯”。国务院国资委9月中批复了中国联通的混改方案。（完） (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)