中国企业：华为深化与英国良好关系，在美国遭冷遇后另辟蹊径

路透法兰克福2月6日 - 全球最大的电信设备制造商暨全球第三大智能手机制造商--中国华为周二表示，将在英国额外支出30亿英镑(42亿美元)进行采购。该公司目前遭美国政府冷遇，因而欲寻求其他市场取而代之。

华为称，董事长孙亚芳上周在英国首相特雷莎梅访问中国时，向特雷莎梅做出了上述承诺。

过去10年来，华为一直在深化与英国的关系，而英方的欢迎态度也与美国形成鲜明对比。美国以国家安全疑虑为由把华为基本拒于门外。

华为的英国采购协议将包括其在伦敦运营的全球风险管理和外汇交易运作、以及华为支付给芯片设计商ARM等英国科技公司的专利授权费。

“我很高兴地欢迎他们增加对英国的承诺，”华为声明中引述英国国际贸易大臣福克斯的话称，并补充说这项协议将是英国经济的一个强心针。

华为称，新协议建立在2012年承诺的2013-2017年支出13亿英镑的基础之上，实际上将使华为在此期间投资或采购20亿英镑。华为在英国有1,500名员工。

采购承诺不同于商业投资。通过投资，华为已经成为电信运营商BT Group的宽带设备、以及沃达丰(Vodafone)移动网络的主要供应商。

上个月，华为在美国获取新业务的努力遇到新挫折；美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T切断与华为的商业联系。1月早些时候，AT&T取消了将华为旗舰手机Mate 10 Pro引入美国市场的计划。

五年前，英国议会一个委员会曾质疑，华为作为BT通讯网络设备的关键供应商是否会带来国家安全问题。

这种质疑后来消散，因华为发布声明称，获得政府和BT的全力支持。(完) (编译 李婷仪/王灿；审校 许娜/徐文焰)